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"Криптонит для Дюбуа": тренер назвал боксера, который победит Усика

Макгиган выделил самую большую угрозу супертяжелого дивизиона.
Сегодня, 16:17
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский тренер Барри Макгиган поделился мнением по поводу боксера супертяжелого веса Мартина Баколе (21-1, 16 КО).

Макгиган считает, что Мартин обладает талантом, что позволяет ему претендовать на пояса.

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"Есть все шансы на то, что Баколе может стать чемпионом мира в ближайший год. Если он заполучит бой против одного из лучших боксеров дивизиона, то может победить их, он кошмар для любого.

Мартин - самая большая угроза в тяжелом весе. Он криптонит для Дюбуа и, как ни странно, для Усика, если получит возможность сразиться с ним.

У Мартина рост два метра, быстрые руки. Он не сокрушительный панчер, но у него крепкая каменная челюсть. Баколе много бьет, он умеет держать удар. Если человека бьют в челюсть, а он принимает удар, то это очень деморализует", — приводит слова Макгигана talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Баколе договорились о бое в Африке.

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