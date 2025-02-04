"Пусть подождет меня": топ-боксер бросил вызов Усику
Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе вызвал чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александра Усика на бой.
По словам спортсмена, украинец может завершить карьеру, но он хотел бы провести с ним поединок.
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"Усик, умоляю, не завершай карьеру сейчас, подожди меня. Я хочу, чтобы ты провел еще один хороший бой.
Сейчас Усик непобежденный, и ему решать, что делать. Но если он хочет продолжать боксировать, то пусть подождет меня", - сказал Баколе для Seconds Out.
Последний бой Баколе провел в августе 2024 года, когда нокаутировал перспективного супертяжеловеса Джареда Андерсона.
Ранее Усик рассказал, сколько может стоить тренировочный лагерь.
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