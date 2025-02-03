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Кличко может провести чемпионский бой с бывшим соперником

У боксера есть вариант, чтобы выиграть титул, хоть и не чемпиона мира.
Вчера, 21:55
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может возобновить профессиональную карьеру.

Редакция Boxing News 24 считает, что украинскому боксеру следует провести поединок против бывшего соперника, чтобы отобрать у него титул и побить рекорд. 

Одним из претендентов для Владимира является 43-летний болгарин Кубрат Пулев, который владеет поясом регулярного чемпиона по версии WBA.

В 2014 году Кличко нокаутировал Пулева в пятом раунде. Если украинец победит, что превзойдет рекорд Формана и станет чемпионом в супертяжелом весе.

Ранее промоутер ответил, может ли Усик закончить карьеру.

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