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"Это маленький секрет": промоутер ответил, может ли Усик закончить карьеру

Красюк рассказал, чем занимается украинец после победы над Фьюри.
Сегодня, 15:52
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем украинца.

По словам функционера, его клиент не собирается завершать карьеру после победы над Тайсоном Фьюри в реванше.

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"Александр отдыхает. Он на заслуженном отдыхе, проводит время с семьей, путешествует. У него четверо детей. Его дочка родилась, когда Александр был в тренировочном лагере перед боем в Фьюри в феврале, который потом перенесли на май. Поэтому он пытается наверстать все время, которое потерял в прошлом году и в начале этого года. Так что у него все хорошо. Он занимается обычными жизненными делами как отец и муж. Ничего особенного.

Усик не спешит возвращаться на ринг, он добился всего в боксе. Ему не за чем гнаться. Усик на вершине бокса. Так что это только его решение - продолжать или нет. Но он не готов завершить карьеру. Это маленький секрет, который я вам открою", - сказал Красюк для YouTube-каналу IFL TV.

Ранее менеджер Усика сообщил, когда тот собирается вернуться в ринг.

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