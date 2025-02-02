Менеджер Усика сообщил, когда тот собирается вернуться в ринг

Эгис Климас рассказал, сколько боксер будет отдыхать и готовиться к следующему бою.

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о ближайших планах своего клиента.

По словам представителя украинского боксера, его подопечный вернется в ринг не раньше середины лета этого года.

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"Усик собирается вернуться в ринг в середине или конце лета. Сейчас он отдыхает, потом ему потребуется на тренировочный лагерь три месяца, и он будет готов.

На данный момент поединок с победителем боя Дюбуа - Паркер является вариантом номер один для Усика", - сказал Климас в комментарии iFL TV.

Отметим, также менеджер Александра Усика оценил заявление Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

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