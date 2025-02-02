"Почему я должен верить?": Менеджер Усика оценил заявление Фьюри о завершении карьеры
Представитель украинского чемпиона усомнился в искренности слов бывшего соперника.
Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на слова экс-чемпиона Тайсона Фьюри, который заявил, что ушел на пенсию.
Представитель украинского боксера отметил, что не стоит полностью верить в то, что делает британец, который уже не раз объявлял о завершении карьеры.
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"Никому не следует верить в то, что делает Тайсон Фьюри. Почему я должен верить в это? Но он лучше знает, что делает", - сказал Климас в комментарии iFL TV.
Ранее промоутер Усика рассказал, кого видит возможным соперником своего подопечного.
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