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"Почему я должен верить?": Менеджер Усика оценил заявление Фьюри о завершении карьеры

Представитель украинского чемпиона усомнился в искренности слов бывшего соперника.
Сегодня, 10:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на слова экс-чемпиона Тайсона Фьюри, который заявил, что ушел на пенсию.

Представитель украинского боксера отметил, что не стоит полностью верить в то, что делает британец, который уже не раз объявлял о завершении карьеры.

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"Никому не следует верить в то, что делает Тайсон Фьюри. Почему я должен верить в это? Но он лучше знает, что делает", - сказал Климас в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Усика рассказал, кого видит возможным соперником своего подопечного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эгис Климас

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