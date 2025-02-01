Промоутер Усика рассказал, кого видит возможным соперником своего подопечного

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о бое между обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером.

Представитель украинского боксера отметил, что в этом поединке отдает предпочтение новозеландцу, и заявил, что его подопечного мотивирует возможность снова побороться за объединение всех поясов в дивизионе.

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"Я ставлю на Паркера. Без всякого неуважения к Дюбуа, это просто мое личное мнение. Я не большой прогнозист, но у меня есть предчувствие, что у Паркера шансы на победу выше. Так что многое будет зависеть от результата этого поединка.

Я не вижу никаких причин для Александра драться с любым другим супертяжеловесом, если это не будет поединок за абсолютное чемпионство. Так что его мотивирует только возможность стать трехкратным бесспорным чемпионом", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT Boxing.

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