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"Тоже вариант и возможность": Промоутер Усика сделал неожиданное заявление о Кличко

Представитель украинского чемпиона перечислил пути дальнейшего развития карьеры подопечного.
Сегодня, 09:58
Владимир Кличко и Александр Усик / Boxing Scene
Владимир Кличко и Александр Усик / Boxing Scene

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о планах своего клиента.

Представитель украинского боксера поделился мнением о вариантах дальнейшего развития карьеры подопечного, вспомнив при этом легендарного соотечественника Владимира Кличко в контексте его вероятного возвращения в ринг.

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"Во-первых, Усик не готов завершить карьеру. Во-вторых, мы не знаем, что будет дальше. Многое будет зависеть от боя Дюбуа - Паркер.

В-третьих, мы слышали от прессы, что у Владимира Кличко есть желание стать самым возрастным чемпионом мира в истории, чтобы побить рекорд другой легенды - Джорджа Формана. Решение не принято, это просто мечта, в каком-то смысле план, мысль. Мы слышали об этом от Его Превосходительства Турки Аль аш-Шейха. Так что это тоже вариант и возможность.

Вы видите, как много сценариев возможны после победы одного из ранее упомянутых парней", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT Boxing.

Отметим, также промоутер Усика подтвердил, что украинец может сменить весовую категорию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Александр Усик Александр Красюк

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