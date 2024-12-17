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"Будут только проигравшие": Кличко оценил вероятность боя с Усиком

Легендарный украинский боксер дал категоричный ответ о поединке с соотечественником.
Сегодня, 20:55
Владимир Кличко и Александр Усик / Boxing Scene
Владимир Кличко и Александр Усик / Boxing Scene

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко ответил, может ли он выйти в ринг против нынешнего обладателя титулов WBC, WBA и WBO в дивизионе Александра Усика.

Легендарный украинский боксер категорично заявил, что не видит смысла в подобном поединке, поскольку бой с соотечественником будет изначально проигрышным для обоих.

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"Теоретически как вы это видите? Два украинца - это как два брата Кличко боксируют друг с другом. Там не будет, кто выиграет, там будут только проигравшие. Поэтому не вижу в этом ни смысла, ни возможности, ни желания.

Я горжусь Усиком, что он стал безоговорочным чемпионом в хевивейте. То, что ни мой брат, ни я не смогли. Он сделал это и то, что он отдал один титул, а Дюбуа стал чемпионом, значит, что в следующем поединке между Александром и Фьюри 21 декабря, надеюсь, Усик также одержит победу. Но если этого не будет, то кто знает, когда будет следующий бесспорный чемпион", - сказал Кличко в комментарии YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Александр Усик отреагировал на слухи о возможном возвращении Владимира Кличко в бокс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Александр Усик

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