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Усик впервые отреагировал на возможное возвращение Кличко в бокс

Украинский боксер пообщается с легендой бокса.
Вчера, 22:06
Владимир Кличко и Александр Усик / Instagram
Владимир Кличко и Александр Усик / Instagram

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о возможном возвращении в бокс экс-чемпиона Владимира Кличко.

По словам украинца, он не общался с легендарным соотечественником, но может сделать это уже после реванша с Фьюри.

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"Я сейчас не думаю о Владимире. Не знаю. Я не смотрю телевизор, не смотрю новости, не смотрю соцсети, Instagram и так далее. Я сосредоточен только на боксе.

В тренировочном лагере я разговаривал со своей женой, со своей командой, со своей семьей, читал книги, изучал английский.

Возможно, когда я вернусь в отель, я позвоню Владимиру и скажу: "Привет, чемпион, ты возвращаешься?". Возможно, позже я скажу вам, правда это или неправда", - сказал Усик в интервью Fight Hub TV.

Ранее Усик подтвердил, что сменит весовую категорию.

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