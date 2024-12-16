Усик подтвердил, что сменит весовую категорию
Украинец хочет войти в историю.
Чемпион WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заявил, что планирует вернуться в тяжелый вес.
Украинец уверен, что во второй раз победит Тайсона Фьюри, а затем вернется в тяжелый вес.
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"Я снова выиграю второй бой. Я снова попробую себя в тяжелом весе.
Реально ли, что ты будешь абсолютом в крузервейте, абсолютом в супертяжелом весе и снова абсолютом в крузервейте? Ты можешь сделать это? Да-да, я попробую", – сказал Усик.
Реванш Александра и Тайсона Фьюри пройдет 21 декабря.
Ранее Усик ответил, может ли он завершить карьеру после реванша с Фьюри.
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