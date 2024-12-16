"Сыграть за Полесье": Усик ответил, может ли он завершить карьеру после реванша с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем будущем после второго боя с Тайсоном Фьюри.

Украинец заявил, что не будет завершать карьеру после реванша с британцем.

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"Я продолжу боксировать, продолжу тренироваться. Возможно, я отдохну 3-4 месяца.

Я хочу сыграть за свою команду Полесье, а затем вернусь в боксерский зал.

С кем бы я хотел подраться дальше? Не знаю", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Усик признался, будет ли искать нокаут в реванше с Фьюри.

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