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Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса - расписание и результаты

ISPORT.ua представляет полный андеркард боксерского шоу в Саудовской Аравии, которое возглавит реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Сегодня, 10:22
Getty Images
Getty Images

Бывший абсолют супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик (22-0, 14 KO) проведет реванш против экс-чемпиона в этой весовой категории Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO).

Второй поединок украинца и британца состоится 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, став главным событием вечера бокса из серии Riyadh Season.

В рамках этого шоу в андеркарде основного боя выступит еще один украинский боксер, бывший временный чемпион в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 KO), которому будет противостоять экс-обладатель титула в дивизионе узбекистанец Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO).

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх ранее обнародовал весь кард будущего вечера бокса.

Полный кард боксерского шоу Усик - Фьюри 2:

  • Александр Усик (22-0, 14 KO) - Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO)
    Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)
  • Сергей Богачук (24-2, 23 KO) – Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 KO)
    Рейтинговый бой между украинцем и узбекистанцем в первом среднем весе (до 69,9 кг)
  • Даниэль Лапин (10-0, 4 КО) - Дилан Колин (14-0, 4 КО)
    Рейтинговый бой между украинцем и французом в полутяжелом весе (до 79,38 кг)
  • Андрей Новицкий (13-0, 10 КО) – Эдгар Рамирес (10-1-1, 4 КО)
    Бой за титул WBC International в сверхтяжелом весе (свыше 90,7 кг)
  • Мозес Итаума (10-0, 8 KO) - Демси Маккин (22-1, 14 KO)
    Рейтинговый бой британского и австралийского супертяжеловесов (свыше 90,7 кг)
  • Джонни Фишер (12-0, 11 KO) - Дэвид Аллен (23-6-2, 18 KO)
    Рейтинговый бой двух британцев в рамках супертяжелого веса (свыше 90,7 кг)
  • Деннис Макканн (16-0-1, 8 KO) - Питер Макгрейл (10-1, 6 KO)
    Рейтинговый бой двух британских боксеров во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)
  • Айзек Лоу (25-2-3, 8 KO) - Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO)
    Рейтинговый бой английского полулегковеса (до 57,2 кг) против шотландца

Напомним, что 18 мая 2024 года также в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в бою за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри раздельным решением судей со счетом 115-112, 114-113, 113-114.

На ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на реванш Усик - Фьюри.

Также на сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Сергей Богачук

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