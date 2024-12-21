Лапин одолел небитого до этого француза в андеркарде реванша Усик - Фьюри
Украинский обладатель титулов IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (11-0, 4 КО) нанес первое в карьере поражение французу Дилану Колину (14-1, 4 КО).
Бой состоялся на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках андеркарда реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри.
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Лапин был близок к тому, чтобы отправить французского соперника на настил ринга в стартовом и восьмом раундах, но тот устоял. Все же непобежденный украинский боец уверенно перебоксировал своего оппонента, одержав победу единогласным решением судей со счетом 100-90, 99-91 и 99-91.
Также Лапин успешно защитил пояса IBF Intercontinental и WBA Continental.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.
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