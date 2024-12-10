Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя 21.12.2024

В субботу, 21 декабря, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияди, состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

В ринге сойдутся Чемпион мира по версиям WBА, WBO и IBF Александр Усик и бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.

Боксеры встречались в ринге 18 мая этого года и в том поединке победу праздновал украинец, ставший абсолютным чемпионом мира.

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Усик – Фьюри, где можно смотреть текущий ход соревнований и событий.

Смотреть текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри

Трансляция будет доступна 21 декабря…

Перед первым поединком боксеры заключили контракт, в котором был прописан пункт о бой-реванше. Именно поэтому Усику пришлось отказаться от одного из поясов и потерять свое звание абсолютного чемпиона мира.

Перед новым поединком украинский чемпион считается фаворитом у букмекеров и именно его шансы на победу считают несколько больше.

На ISPORT можно также ознакомиться с списком всех поединков, которые состоятся во время вечера бокса "Усик – Фьюри 2". Кроме Александра, участие в нем примут еще три. украинские бойцы.

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