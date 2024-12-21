Украинец Новицкий одержал победу в андеркарде реванша Усик - Фьюри

Чемпион WBC International в супертяжелом весе украинец Андрей Новицкий (14-0, 10 КО) одержал победу над мексиканцем Эдгаром Рамиресом (10-2-1, 4 КО).

Бой состоялся на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках андеркарда реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

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Новицкий уверенно действовал в стартовых раундах, но после Рамирес начал больше рисковать и попытался перехватить инициативу. Тем не менее решающая трехминутка осталась за украинцем.

Источник: Getty Images

Соперники прошли всю дистанцию десяти отведенных раундов, по итогам которых победа единогласным решением судей досталась Новицкому со счетом 100-90, 100-90, 98-92.

Таким образом, непобежденный украинский супертяж провел успешную дебютную защиту титула WBC International.

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

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