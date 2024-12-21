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Богачук победил нокаутом, соперник не вышел на ринг после шестого раунда

Украинец провел поединок в андеркарде боя Усик – Фьюри 2.
Вчера, 23:30
Getty Images
Getty Images

В андеркарте поединка Усик - Фьюри на ринг вышел виннитчанин Сергей Богачук. Его соперником стал Ишмаэль Дэвис, заменивший Исраиля Мадримова, отказавшегося от боя с украинцем по болезни.

Богатчук с первых минут овладел центром ринга и уверенно вел поединок с позиции первого номера. Активность украинского боксера привет несла свои плоды уже во втором раунде, когда короткий боковой слева отправил британца на конвас ринга.

С каждым раундом преимущество украинца росло и в шестом раунде полностью доминировал над соперником. В перерыве между шестым и седьмым раундом Ишмаэль Дэвис решил не продолжать поединок и признал свое поражение.

Сергей Богачук теперь стал обязательным претендентом на бой за титул WBC, которым владеет американец Себастиан Фундора

Напомним, на ISPORT будет доступнаонлайн-трансляция боя-реванша Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук

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