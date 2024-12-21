Богачук победил нокаутом, соперник не вышел на ринг после шестого раунда
В андеркарте поединка Усик - Фьюри на ринг вышел виннитчанин Сергей Богачук. Его соперником стал Ишмаэль Дэвис, заменивший Исраиля Мадримова, отказавшегося от боя с украинцем по болезни.
Богатчук с первых минут овладел центром ринга и уверенно вел поединок с позиции первого номера. Активность украинского боксера привет несла свои плоды уже во втором раунде, когда короткий боковой слева отправил британца на конвас ринга.
С каждым раундом преимущество украинца росло и в шестом раунде полностью доминировал над соперником. В перерыве между шестым и седьмым раундом Ишмаэль Дэвис решил не продолжать поединок и признал свое поражение.
Сергей Богачук теперь стал обязательным претендентом на бой за титул WBC, которым владеет американец Себастиан Фундора
Напомним, на ISPORT будет доступнаонлайн-трансляция боя-реванша Усик - Фьюри.
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