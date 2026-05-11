Богачук потерпел досрочное поражение от сына легендарного боксера

Мозли-младший остановил украинца в шестом раунде.
Сегодня, 08:10       Автор: Игорь Мищук
Сергей Богачук / Getty Images
Украинский средневес Сергей Богачук (27-4, 24 КО) потерпел поражение в поединке с сыном легенды бокса американцем Шейном Мозли-младшим (23-5, 13 КО).

Бой состоялся в ночь на понедельник, 11 мая, на арене Meta Apex в американском Лас-Вегасе, став главным событием шоу Zuffa Boxing 6.

Первые раунды противостояния соперники провели с переменным успехом, обоюдными удачными действиями и разменами.

На последних секундах четвертого раунда Мозли-младшему удалось опасно достать и потрясти оппонента, однако Богачука спас гонг. В следующей трехминутке американец попытался развить свой успех, но безрезультатно.

Тем не менее уже в шестом раунде украинский боксер оказался в нокдауне после прямого по корпусу и двух кряду правых боковых.

Богачук поднялся на ноги, однако америанец бросился добивать соперника, после чего рефери был вынужден остановить одностороннее избиение.

Таким образом, Мозли-младший одержал победу над Богачуком техническим нокаутом в шестом раунде.

