Богачук потерпел досрочное поражение от сына легендарного боксера
Украинский средневес Сергей Богачук (27-4, 24 КО) потерпел поражение в поединке с сыном легенды бокса американцем Шейном Мозли-младшим (23-5, 13 КО).
Бой состоялся в ночь на понедельник, 11 мая, на арене Meta Apex в американском Лас-Вегасе, став главным событием шоу Zuffa Boxing 6.
Первые раунды противостояния соперники провели с переменным успехом, обоюдными удачными действиями и разменами.
На последних секундах четвертого раунда Мозли-младшему удалось опасно достать и потрясти оппонента, однако Богачука спас гонг. В следующей трехминутке американец попытался развить свой успех, но безрезультатно.
Тем не менее уже в шестом раунде украинский боксер оказался в нокдауне после прямого по корпусу и двух кряду правых боковых.
Wooow termina mal la noche para Bohachuk 😨— UFC Español (@UFCEspanol) May 11, 2026
🧨 Enorme Mosley Jr. lo termina en el round 6️⃣ #ZuffaBoxing06
Богачук поднялся на ноги, однако америанец бросился добивать соперника, после чего рефери был вынужден остановить одностороннее избиение.
Таким образом, Мозли-младший одержал победу над Богачуком техническим нокаутом в шестом раунде.
