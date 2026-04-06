Украинский средневес встретится с сыном легенды Мосли на Zuffa Boxing

Сегодня, 10:50       Автор: Валентина Чорноштан
Сергей Богачук / Getty Images

В мае этого года пройдет турнир Zuffa Boxing 6, в котором выступит украинский средневес Сергей Богачук.

Десятого мая украинец выйдет на ринг против американца Шейна Мосли-младшего, сына члена Зала славы бокса Шейна Мосли.

Напомним, что дебют Богачука состоялся в этом году, в феврале, также в рамках Zuffa Boxing, тогда он одержал победу над Раджабом Бутаевым, в то время как предстоящий бой Мосли-младшего станет его дебютным.

Помимо этого поединка, в карде встретятся:

  • Джулиан Родригес (25-1, 15 КО) – Джеймс Перелла (21-0, 15 КО) / 10-й полусредний вес;
  • Мисаэль Родригес (16-0, 8 КО) – Андреас Кацуракис (16-0, 11 КО) / 10-й средний вес.

