Украинские бойцы в Лас-Вегасе. Гвоздик и Богачук на шоу Zuffa Boxing
В воскресенье, 1 февраля, пройдет шоу Zuffa Boxing, в котором примут участие Александр Гвоздик и Сергей Богачук. Добавим, что шоу состоится в Лас-Вегасе, все поединки будут 10-раундовыми.
По информации инсайдера Дэна Рафаэля, бывший чемпион мира в полутяжелом весе проведет бой с уроженцем Сербии из США Радивоем Калайджичем.
Боксер первого среднего веса Сергей Богачук выйдет на ринг с россиянином Раджабом Бутаевым.
Главным боем вечера станет поединок между мексиканцами Хосе Валенсуэлой и Диего Торресом.
Breaking: Per source, lineup for @Zuffa_Boxing's 2nd card on Feb. 1 at Apex in Las Vegas (all 10 rounders): Jose Valenzeula vs. Diego Torres, lightweights; Serhii Bohachuk vs. Radzhab Butaev, middleweights; Hot Rod Kalajdzic vs. Oleksandr Gvozdyk, light heavyweights. #boxing— Dan Rafael (@DanRafael1) January 22, 2026
