Украинские бойцы в Лас-Вегасе. Гвоздик и Богачук на шоу Zuffa Boxing

Гвоздик и Богачук сразятся с соперниками из США и россии.
Сегодня, 10:53       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

В воскресенье, 1 февраля, пройдет шоу Zuffa Boxing, в котором примут участие Александр Гвоздик и Сергей Богачук. Добавим, что шоу состоится в Лас-Вегасе, все поединки будут 10-раундовыми.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, бывший чемпион мира в полутяжелом весе проведет бой с уроженцем Сербии из США Радивоем Калайджичем.

Боксер первого среднего веса Сергей Богачук выйдет на ринг с россиянином Раджабом Бутаевым.

Главным боем вечера станет поединок между мексиканцами Хосе Валенсуэлой и Диего Торресом.

Накануне директор команды Усика ответил на вопрос о том, возможен ли бой с временным чемпионом WBC.

