Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с временным чемпионом WBC

Представитель украинского боксера оценил потенциального соперника.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о потенциальном бое против временного чемпиона WBC Агита Кабайела.

Представитель украинца отметил, что немецкий боксер является одним из возможных соперников.

Читай также: "Прилагаем все усилия": Временный чемпион WBC хочет получить бой с Усиком

"В сегодняшнем элитном супертяжелом весе нет безопасных соперников. Каждый боец топового уровня представляет угрозу. Кабайел - еще один возможный вариант.

Мы видим, как Германия реагирует на такие бои, как они могут собрать стадионы, какой там сильный рынок. Стилистически Агит также может оказаться сложным соперником ввиду его давления, темпа и физических кондиций. Это был бы большой европейский бой с сильным коммерческим потенциалом", - приводит слова Лапина talkSPORT.

Отметим, также директор команды Усика высказался о возможном бое с Деонтееем Уайлдером.

