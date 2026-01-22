"Ничего не подписано": Директор команды Усика высказался о бое с Уайлдером

Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о переговорах по поводу боя против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

Представитель украинского боксера подтвердил, что договоренности с американцем нет и они работают над другими кандидатами в соперники.

"С Уайлдером ведутся разговоры и переговоры, но в данный момент нет финальных решений, ничего не подписано. Мы двигаемся вперед спокойно и профессионально. Когда все будет согласовано, об этом будет объявлено официально.

Мы рассматриваем только самые большие и наиболее логичные варианты, бои, которые действительно создают целое событие, а не просто очередное имя. Ведутся разговоры о нескольких топовых супертяжах, но шорт-лист меняется в зависимости от титулов, времени, дат и схем трансляторов. Наша позиция проста: если бой состоится, то он должен быть большим", - приводит слова Лапина talkSPORT.

Напомним, ранее появилась информация, что бой Усика и Уайлдера будет отложен, а американец в своем ближайшем поединке собирается встретиться с британцем Дереком Чисорой.

Ранее менеджер Уайлдера подтвердил факт переговоров по поводу боя с Чисорой.

