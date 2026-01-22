iSport.ua
Русский Українська

"Ничего не подписано": Директор команды Усика высказался о бое с Уайлдером

Представитель украинского чемпиона подтвердил, что они рассматривают альтернативные варианты.
Сегодня, 16:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о переговорах по поводу боя против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

Представитель украинского боксера подтвердил, что договоренности с американцем нет и они работают над другими кандидатами в соперники.

Читай также: Назван потенциальный соперник Усика вместо Уайлдера

"С Уайлдером ведутся разговоры и переговоры, но в данный момент нет финальных решений, ничего не подписано. Мы двигаемся вперед спокойно и профессионально. Когда все будет согласовано, об этом будет объявлено официально.

Мы рассматриваем только самые большие и наиболее логичные варианты, бои, которые действительно создают целое событие, а не просто очередное имя. Ведутся разговоры о нескольких топовых супертяжах, но шорт-лист меняется в зависимости от титулов, времени, дат и схем трансляторов. Наша позиция проста: если бой состоится, то он должен быть большим", - приводит слова Лапина talkSPORT.

Напомним, ранее появилась информация, что бой Усика и Уайлдера будет отложен, а американец в своем ближайшем поединке собирается встретиться с британцем Дереком Чисорой.

Ранее менеджер Уайлдера подтвердил факт переговоров по поводу боя с Чисорой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Сергей Лапин

Статьи по теме

"Будет потрясающе": Чисора впервые отреагировал на информацию о бое с Уайлдером "Будет потрясающе": Чисора впервые отреагировал на информацию о бое с Уайлдером
СЕО iVisit Boxing о шансах увидеть на ринге Усика и Уайлдера СЕО iVisit Boxing о шансах увидеть на ринге Усика и Уайлдера
Тайсон Фьюри оценил будущий поединок Чисоры и Уайлдера Тайсон Фьюри оценил будущий поединок Чисоры и Уайлдера
Менеджер Уайлдера подтвердил факт переговоров с новым соперником вместо Усика Менеджер Уайлдера подтвердил факт переговоров с новым соперником вместо Усика

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: возвращение Лиги Европы, Фенербахче сыграет с Астон Виллой, Рома против Штутгарта
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов18:31
Винисиус признан игроком недели в Лиге чемпионов
Бокс17:45
"Будет потрясающе": Чисора впервые отреагировал на информацию о бое с Уайлдером
Бокс16:59
"Ничего не подписано": Директор команды Усика высказался о бое с Уайлдером
Европа16:38
Джеко пополнил состав лидера второй Бундеслиги
Европа15:59
Барселона подтвердила травму основного хавбека, назвав сроки восстановления
Биатлон15:35
Украина стала чемпионом юниорского Евро по биатлону в одиночной смешанной эстафете
Биатлон15:00
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
Биатлон14:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
Бокс14:42
СЕО iVisit Boxing о шансах увидеть на ринге Усика и Уайлдера
НХЛ14:25
Кросби обошел Лемье по очкам в гостевых матчах НХЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK