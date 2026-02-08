iSport.ua
"Радоваться нечему, но и плакать не буду": Гвоздик оценил свое досрочное поражение сербскому сопернику

Украинский боксер рассказал, какую ошибку допустил в бою.
Вчера, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Гвоздик уступил Калайджичу / Zuffa Boxing
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал свое досрочное поражение в бою против Радивойе Калайджича.

Украинский боксер рассказал, что в поединке пошло не так, и отметил, что рассчитывает получить реванш с сербом.

"Со мной все хорошо, физически никаких проблем я не чувствую, после боя по протоколу Zuffa Boxing меня отправили в больницу на томографию, и никаких проблем не обнаружили. Так же я сделаю МРТ на следующей неделе, опять же, чтобы исключить возможные проблемы. Психологически тоже все хорошо. Конечно, радоваться нечему, но и плакать я тоже не буду. Д*рьмо случается.

В бою случилось то, что в какой-то момент я полностью перестал бояться его ударов, и очень хотел завершить бой досрочно, за что и поплатился. Мне казалось, что ему уже конец, на самом деле, так оно и было, я видел это в его глазах, он искал удобную возможность сдаться. Его команда, конечно, сейчас будет говорить, что они это готовили, и так далее. Не буду это оспаривать, победа есть победа, и как говорится Well Done. Но я буду надеяться, что мы проведем реванш", - приводит слова Гвоздика LuckyPunch.

Напомним, на ISPORT доступно видео нокаута Гвоздика в бою против Калайджича.

