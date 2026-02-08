"Дайте хоть в конце попадать красиво": Гвоздик ответил, думает ли о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о возможном завершении карьеры после досрочного поражения от Радивойе Калайджича.

Украинский боксер отметил, что пока не думает об этом и только сам примет решение, когда придет время.

"Если бы я слушал экспертов, которые говорят, что мне нужно завершить карьеру, то сейчас моим наивысшим достижением была бы победа на чемпионате области среди юношей. Я это слышу всю свою жизнь, начиная с 12 лет - по кадетам убьют, по юниорам убьют, за взрослых даже говорить не хочу.

Но и противоречить экспертам тоже не стану. Да, я уже стар, да, я уже никакой, да, уже надо завязывать. Но это решение я приму, когда сам захочу. Дайте хоть в конце попадать красиво, может, возглавлю хайлайты с нокаутами в другой роли", - цитирует Гвоздика LuckyPunch.

Отметим, также Гвоздик оценил свое досрочное поражение Калайджичу.

