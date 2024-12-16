Климас назвал соперника Усика после реванша с Фьюри

Украинец может провести поединок с чемпионом мира.

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, назвал возможных соперников для украинца.

Функционер допустил, что украинец проведет реванш с Даниэлем Дюбуа.

Читай также: "Сыграть за Полесье": Усик ответил, может ли он завершить карьеру после реванша с Фьюри

"Дюбуа выглядел очень хорошо в своем последнем бою против Джошуа, и теперь он владеет титулом IBF.

Если Усик победит Фьюри, то я думаю, что было бы здорово провести реванш с Дюбуа, чтобы стать двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе или единственным трехкратным абсолютным чемпионом мира в истории бокса. Это было бы невероятно", — сказал Климас для DAZN.

В августе прошлого года Александр нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Ранее Усик подтвердил, что сменит весовую категорию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!