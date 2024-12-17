"Посмотреть в завтрашний день я не могу, как мой брат": Кличко ответил, собирается ли вернуться в ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал последние разговоры о его возможном возвращении в профессиональный спорт.

По словам 48-летнего легендарного украинского боксера, ему может быть интересным устроить "последний танец" и попытаться побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным чемпионом, но сейчас речи о возобновлении карьеры не идет, поскольку в данный момент у него есть другие приоритеты в жизни.

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"Возвращение в спорт, я уже там был почти 30 лет - я не вижу возвращения в спорт. Что я вижу? Это хорошее ощущение быть в хорошей форме. Для меня так называемый last dance - очень интересен. В этом может быть смысл. Если вы меня спросите, исключаю ли я возможность last dance - это будет неверно, потому что я это еще могу. Сколько будет продолжаться это "я могу" - я не знаю. Месяц, шесть, год или три - я еще не знаю. Здоровье это такая сложная штука - здесь оно есть, здесь его нет.

Очень много критики было в сторону Майка Тайсона, когда он вышел в ринг 58-летним. Вышел в ринг пусть против 26-летнего ютубера. Кто мог быть в таком хорошем состоянии, чтобы держаться и почти иметь возможность победить в 58 лет. Ну, это что-то. Потому рекорды сделаны для того, чтобы их ломать и ставить новые. Я не знаю сегодня. И посмотреть в завтрашний день я не могу, как мой брат. Но держаться в хорошей форме я буду продолжать. Будет время, будет возможность, будет желание поставить новый рекорд после Джорджа Формана и превзойти его. Аттрактивно ли это для меня? Ну, скажем так - да. Будет ли это сделано? В 2024 году это не будет сделано. Это факт.

Соскучился ли по большому боксу? Нет. Я наелся спортом. Это очень и очень сложная работа. Это больно ментально и физически. Спорт ограничивает тебя в жизни. Ты ограничен как спортсмен. Нет, я не хочу возвращаться в спорт. Я могу, как называют last dance, но возвращения в спорт не будет. Это уже в прошлом. У меня есть новые вызовы в жизни. Во-первых, закончить эту войну, потому что она останавливает нас украинцев во всем, чтобы мы не делали. Будет жизнь после войны, если она будет, мы надеемся, что она будет, мы работаем над этим, чтобы она была - мы знаем, что она будет. Сейчас мир смотрит, как мы обороняемся, а затем мир будет смотреть, как мы строим нашу страну", - сказал Кличко в комментарии YouTube каналу Бомбардир.

Ранее саудовский организатор боксерских шоу Турки Аль аш-Шейх заговорил о реванше Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри, озвучив условие.

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