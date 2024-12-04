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"Это мечта": Аль аш-Шейх заговорил о реванше Кличко с Фьюри, озвучив условие

Саудовский функционер готов организовать второй бой украинца и британца.
Сегодня, 11:41
Фьюри победил Кличко в 2015 году / Getty Images
Фьюри победил Кличко в 2015 году / Getty Images

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх сделал неожиданное заявление о возможном возвращении в ринг бывшего чемпиона супертяжелого веса Владимира Кличко.

Функционер отметил, что желает организовать его реванш с Тайсоном Фьюри, если британец одержат победу в повторном бою с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

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"Все будет зависеть от результата боя Фьюри - Усик. Многие ждут этого. Один из потенциальных соперников Дюбуа, другой Джошуа. В то же время есть третий человек. Я мечтаю увидеть этот бой. Надеюсь, Тайсон согласится дать шанс Кличко, чтобы он получил возможность стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это идеально.

Конечно, Кличко не будет драться с Усиком, если он снова победит Тайсона. Потому что это два героя из Украины и не захотят боя друг с другом.

Это мечта. Многие люди хотят увидеть этот поединок и возращение Кличко еще с 2015 года. Также есть Джошуа, бой которого против Фьюри станет самым большим в истории Великобритании. Конечно, Дюбуа заслужил свой шанс. Посмотрим", - сказал Аль аш-Шейх в комментарии The Ariel Helwani Show.

Напомним, что в 2015 году Владимир Кличко потерпел поражение от Тайсона Фьюри единогласным решением судей и потерял чемпионские титулы.

Ранее промоутер Эдди Хирн отреагировал на слухи о том, что Кличко мог вернуться в бокс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри

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