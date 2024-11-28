Владимир Кличко хотел вернуться в ринг ради титульного боя с экс-соперником Усика - источник

Переговоры о поединке легендарного боксера с действующим чемпионом недавно были прекращены.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) рассматривал возможность возобновления карьеры ради титульного боя.

Как утверждает Daily Mail, 48-летний легендарный украинский боксер вел переговоры о возможном поединке против бывшего соперника Александра Усика, действующего обладателя титула IBF в хэвивейте Даниэля Дюбуа.

По данным источника, Кличко якобы выразил готовность вернуться в ринг и побороться за чемпионский пояс в рамках боксерского шоу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 22 февраля.

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Тем не менее переговоры по поводу потенциального поединка украинца и британца были прекращены на этой неделе после боя другого легендарного боксера Майка Тайсона с Джейком Полом, в котором блогер одержал победу единогласным решением судей. Саудовские организаторы не захотели, чтобы поединок Кличко и Дюбуа повторил судьбу этого незрелищного противостояния, и посчитали рискованным возвращение в ринг Владимира, не выступавшего с 2017 года, когда он уступил техническим нокаутом Энтони Джошуа.

Международная боксерская федерация (IBF) также осторожно относилась к возможному санкционированию этого боя как добровольной защиты Дюбуа.

Подтверждения этой информации или официальных комментариев сторон пока нет.

По утверждению источника, Кличко одержим идеей стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана, который владел титулом IBF до 8 июня 1995 года в возрасте 46 лет и 169 дней.

Ранее промоутер Дюбуа раскрыл имя возможного соперника на ближайший бой.

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