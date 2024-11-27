Названы сроки реванша между Дюбуа и Джошуа

Эдди Хирн, промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о реванше британца с чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа.

По словам функционера, в следующем году боксеры проведут второй бой.

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"Бой Фьюри против Джошуа - это лучший вариант, честно говоря. Но люди говорят, что Энтони не хочет реванша с Дюбуа. Это не правда.

Джошуа не будет драться с Даниэлем 22 февраля, но хочет этого боя. Возможно, это произойдет в мае или июне. Для Дюбуа поединок против Джошуа по-прежнему самый большой вариант из возможных", - сказал Хирн для Boxing News 24.

Ранее тренер оценил поражение Джошуа от Дюбуа.

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