Футбол VS Бокс: Как Тайсон Фьюри и Александр Усик захватили два мира

Предлагаем вашему вниманию видео о противостоянии двух легенд бокса с футбольным контекстом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) и обладатель титулов WBC, WBA и WBO этого дивизиона Александр Усик (22-0, 14 КО), которые вскоре должны провести реванш, являются легендами бокса, но в то же время тесно связаны с футболом.

Британский боксер - давний поклонник Манчестер Юнайтед, а украинский боец ​​и вовсе пребывает на контракте в житомирском Полесье и официально указан в основном составе в качестве нападающего команды под 17-м номером.

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В своем новом видео Football.ua рассказывает, как Тайсон поддерживает Манчестер Юнайтед, а Усик выбрал Полесье своим любимым клубом. Почему Тайсон хочет "воспитывать" игроков Манчестера? И как Усик мотивирует украинских футболистов?

Узнайте неожиданные факты об этих чемпионах, объединивших боксерские перчатки и футбольные мячи.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

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