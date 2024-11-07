"Я знаю, что вы можете": Усик записал мотивирующее обращение к Полесью

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик сделал обращение к житомирскому Полесью.

Именитый боксер поддержал в неудачных период "зелено-желтых", которые не могут выиграть уже в трех подряд матчах чемпионата Украины.

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"Команда, хочу поддержать вас. Знаю, что за последнее время очень много трудностей вы переживаете. Но это все временно.

Я знаю, что вы можете. Тренировочному штабу передаю привет, и обязательно президенту. Геннадий Владиславович, вместе мы сила и всех победим только вместе. Полесье, вперед", - заявил Усик.

Ранее сообщалось, что Усик создал аккаунт в новой для себя соцсети и сразу же похвастался футбольными навыками.

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