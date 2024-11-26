"Его раскатали, как блин": тренер оценил поражение Джошуа от Дюбуа

Известный тренер Андре Розье высказался по поводу Энтони Джошуа, который проиграл Даниэлю Дюбуа.

По словам специалиста, Джошуа не нужно проводить реванш.

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"Отказ от реванша - правильный шаг для Джошуа. В бою с Дюбуа его раскатали, как блин. Я думаю, что ему многое нужно исправить. Джошуа делал очень много ошибок, а Дюбуа становился все лучше, лучше и лучше.

Дюбуа победил Джаррелла Миллера и Филипа Хрговича. Ожидалось, что Хргович его уничтожит, но он вышел, как босс в игре. И затем он разобрал Эй Джея. Так что сейчас нужно оставить Даниэля в покое, он в огне", - сказал Розье в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В сентябре Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее промоутер Джошуа сделал громкое заявление о его будущем.

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