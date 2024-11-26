"Украинская система бокса невероятна": тренер высказался про вес Фьюри в реванше с Усиком

Авторитетный тренер Андре Розье высказался о втором бое Тайсона Фьюри с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам специалиста, британец не должен набирать вес для реванша.

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"Фьюри нужно сбросить вес, ведь Усик - эфемерный, он хорошо двигается, контролирует атмосферу. Это то, что он делает на протяжении всей своей карьеру. Украинская система бокса невероятна. Усик знает, что делать на ринге.

Если Фьюри даст ему фору в весе или подвижности, то это будет повторение первого боя. Возможно, реванш тогда даже закончится нокаутом. Честно говоря, это мое мнение о поединке", - сказал Розье в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Отметим, Беллью рассказал, что нужно изменить Фьюри в реванше с Усиком.

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