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"Началось его падение": тренер рассказал, как Фьюри может победить Усика

Розье предсказывает британцу поражение в реванше.
Сегодня, 11:12
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Авторитетый тренер Андре Розье высказался о поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Специалист считает, что британец снова проиграет, если ничего не изменит в реванше.

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"Мы можем увидеть повторение того, что произошло, если Фьюри не внесет коррективы. Тайсон хорошо начал бой, а затем я не знаю, что произошло. В один момент казалось, что Фьюри дурачился, но он пропустил удар, и после этого началось его падение. 

Если он серьезно не отнесется к бою и не перестанет дурачиться, то я думаю, что мы получим повторение того, что увидели в первом поединке", - сказал Розье в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее Фьюри назвал своего лучшего соперника.

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