"Постоянное давлени": авторитетное издание дало Фьюри советы перед реваншем с Усиком
Британец должен изменить подход к украинцу.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет поединок против Александра Усика.
Издание BoxingNews24 назвало несколько советов, которые помогут британцу победить украинца.
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- Работа первым номером, постоянное давление на Усика.
- Быстрый темп боя, чтобы истощить соперника.
- Больше ударов по корпусу.
- Не прижиматься к канатам.
Отмечается, что Фьюри должен сделать ставку не на габариты, а на скорость. Дело в том, что украинец быстр и вынослив.
Ранее Тайсону подсказали, что нужно изменить в реванше с Усиком.
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