"Постоянное давлени": авторитетное издание дало Фьюри советы перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет поединок против Александра Усика.

Издание BoxingNews24 назвало несколько советов, которые помогут британцу победить украинца.

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Работа первым номером, постоянное давление на Усика.

Быстрый темп боя, чтобы истощить соперника.

Больше ударов по корпусу.

Не прижиматься к канатам.

Отмечается, что Фьюри должен сделать ставку не на габариты, а на скорость. Дело в том, что украинец быстр и вынослив.

Ранее Тайсону подсказали, что нужно изменить в реванше с Усиком.

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