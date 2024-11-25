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"Это застало его врасплох": Фьюри подсказали, что нужно изменить в реванше с Усиком

Бывший чемпион дал совет британскому боксеру перед реваншем с украинцем.
Сегодня, 08:55
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мнением о реванше между Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

По его словам, британскому боксеру, чтобы рассчитывать на успех в повторном поединке, нужно не позволить украинцу снова провести бой в агрессивной манере.

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"Фьюри нельзя позволять Усику действовать агрессивно. Это меня удивило. Я был одним из немногих, кто ставили на Усика перед их боем. Все считали, что Фьюри будет слишком большим, сильным и тяжелым. Всем, кто меня слушал, я говорил, что Усик победит. Я просто не представлял, что он победит Тайсона Фьюри, действуя агрессивно.

Это застало врасплох Фьюри и всех остальных. Но в этот раз ему это просто так не сойдет с рук. Тайсон будет куда более сообразительным и осведомленным", - приводит слова Беллью Express.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри сделал громкое обещание перед реваншем с Усиком.

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