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"Завершаются только одним результатом": Фьюри сделал предупреждение Усику перед реваншем

Британский экс-чемпион решил напомнить сопернику важную деталь о себе.
Сегодня, 09:26
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил уверенность в своей победе во втором поединке с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер в соцсетях оставил послание своему украинскому сопернику, напомнив, что никогда не уступал в реваншах.

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"Мои реванши завершаются только одним результатом", - написал Фьюри в Instagram.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри показал форму за месяц до реванша с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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