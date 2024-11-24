"Завершаются только одним результатом": Фьюри сделал предупреждение Усику перед реваншем

Британский экс-чемпион решил напомнить сопернику важную деталь о себе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил уверенность в своей победе во втором поединке с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер в соцсетях оставил послание своему украинскому сопернику, напомнив, что никогда не уступал в реваншах.

Читай также: "Пояса снова будут моими": Фьюри сделал громкое обещание перед реваншем с Усиком

"Мои реванши завершаются только одним результатом", - написал Фьюри в Instagram.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри показал форму за месяц до реванша с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!