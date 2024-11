Фьюри назвал своего лучшего соперника

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался по поводу своего лучшего соперника.

Британец, который раньше выбирал Деонтея Уайлдера, теперь отметил Александра Усика.

Читай также: Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой

"Усик лучший соперник, с которым я когда-либо встречался. Раньше я дрался с чемпионами мира, раньше дрался с золотыми медалистами Олимпийских игр.

Но я никогда раньше не дрался с чемпионом мира в двух дивизионах. Это ставит его на вершину списка".

🥊 Tyson Fury on Oleksandr Usyk: “He’s the Best Opponent I’ve Ever Faced”



When asked to rate Oleksandr Usyk’s skills, Tyson Fury didn’t hold back in his praise for the Ukrainian champion:

💬 “I think he’s the best opponent I’ve ever faced. I’ve fought world champions before,… pic.twitter.com/2vSPw4bpBa