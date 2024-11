Кличко предложил бой Рогану, который обматерил Зеленского

Бывший чемпион мира Владимир Кличко вступил в перепалку с комментатором UFC Джо Роганом.

Шоумен послал президента Украины Владимира Зеленского после решения США дать разрешение Украине бить ракетами ATACMS по территории россии.

Читай также: "Я бы вторгся в россию": Беллью рассказал, как Фьюри должен провести бой с Усиком

Кличко заявил, что Роган продвигает российскую пропаганду, и предложил провести подкаст. В итоге Джо нелепо отговорился, в результате чего Владимир вызвал на бой на подкасте.

"Фактор страха = высказывание публичного мнения о нации, но невозможность обсудить свое мнение и факты с другим публичным деятелем нации, о которой ты говоришь.

Мы встречались только на подкаст-ринге, а не на боксерском. Давайте сделаем это! Чего же ты ждешь?", - заявил Кличко.

Fear Factor = Offering a public opinion about a nation, but not able to discuss your opinion and facts with another public figure of the nation you had the opinion about. We would only meet in the podcast ring not in the boxing ring. Let’s do it! What are you waiting for?… https://t.co/rVHjLg9uBy