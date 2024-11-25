Украина потерпела четвертое поражение в отборе Евробаскета-2025
В понедельник, 25 ноября, мужская сборная Украины по баскетболу в Риге провела четвертый матч квалификации чемпионата Европы-2025 против Израиля.
После первой половины поединка украинцы имели преимущество в +11 очков, но закончили поражением - 75:88.
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Самыми результативными в составе сборной Украины стал Александр Ковляр, на счету которого за 35 минут 15 очков, три подбора и три передачи.
Евробаскет-2025. Квалификация, группа А
Израиль – Украина – 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)
Это поражение стало для сборной Украины четверым кряду. В квалификации украинцы стартовали с проигрыша Словении (73:87), уступили Португалии (77:79), а затем Израилю (73:86).
Украина занимает последнее место в турнирной таблице.
В финальный раунд выйдут три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия).
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