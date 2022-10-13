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На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты

Наш сайт ищет редактора новостной ленты.
Сегодня, 17:40
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Требования для кандидатов:

- грамотность;

- умение работать в команде;

- свободное владение украинским, русским и английским (желательно) языками;

- умение грамотно и четко излагать свои мысли на украинском и русском языках;

- готовность к ненормированному рабочему дню;

- знание различных видов спорта;

- умение обрабатывать изображения в фоторедакторах;

- знания нюансов различных видов спорта и их особенностей;

- способность обучаться и прогрессировать.

Ждем резюме по адресу — jobs.isport@gmail.com

Рабочий график и зарплата определяются по результатам собеседования.

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