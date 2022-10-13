На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты
Наш сайт ищет редактора новостной ленты.
Требования для кандидатов:
- грамотность;
- умение работать в команде;
- свободное владение украинским, русским и английским (желательно) языками;
- умение грамотно и четко излагать свои мысли на украинском и русском языках;
- готовность к ненормированному рабочему дню;
- знание различных видов спорта;
- умение обрабатывать изображения в фоторедакторах;
- знания нюансов различных видов спорта и их особенностей;
- способность обучаться и прогрессировать.
Ждем резюме по адресу — jobs.isport@gmail.com
Рабочий график и зарплата определяются по результатам собеседования.