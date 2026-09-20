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Футбол

Степанов получил травму и рискует пропустить игры сборной Украины

Нападающий Утрехта Артем Степанов досрочно покинул поле в матче 7-го тура чемпионата Нидерландов против Фейеноорда.
Сегодня, 14:46       Автор: Сергей Носенко
Артем Степанов / Getty Images
Артем Степанов / Getty Images

19-летний украинец вышел в стартовом составе, но на 30-й минуте был вынужден попросить замену. Футболист почувствовал боль в бедре во время ускорения.

После повреждения Степанов сел на газон и не смог продолжить игру. Травма ставит под вопрос участие форварда в ближайших матчах национальной сборной Украины. Точный характер повреждения пока не сообщался.

Степанов накануне получил первый вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций. В начале сезона форвард забил в пяти подряд матчах Эредивизи, а его результативность стала одной из причин дебютного приглашения в национальную команду.

Первый матч сборной Украины в новом розыгрыше Лиги наций запланирован на 25 сентября против Венгрии.

На днях Степанов прокоментировал дебютный вызов в сборную Украины.

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