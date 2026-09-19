"Понимал, что должен быть в составе": Степанов отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины

Нападающий Утрехта поделился эмоциями от приглашения в национальную команду.

Форвард Утрехта Артем Степанов высказался о своем дебютном вызове в сборную Украины на матчи Лиги наций.

19-летний футболист отметил, что ожидал приглашения в национальную команду.

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"Я смотрел оглашение состава сборной дома вместе с отцом. Конечно, мы обрадовались в тот момент, но я понимал, что должен быть в составе команды. Сейчас я набрал отличную форму и хочу продолжать в том же духе", - сказал Степанов в комментарии VoetbalPrimeur.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Степанова пять голов в пяти матчах в составе Утрехта.

Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла двух игроков перед стартом Лиги наций.

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