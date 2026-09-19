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Авторитетный инсайдер подтвердил новое место проведения боя Джошуа - Фьюри

Также поединок будет отложен с конца ноября на начало декабря.
Сегодня, 10:05       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Известный журналист и инсайдер Дэн Рафаэль поделился последней информацией по поводу организации боя между двумя бывшими чемпионами в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Боксерский обозреватель подтвердил, что наиболее вероятным новым местом проведения поединка может стать арена Principality Stadium в столице Уэльса Кардиффе.

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При этом датой боя теперь называется 11 декабря.

"По информации источника, непосредственно участвующего в процессе, бой Джошуа и Фьюри, если все детали будут на сто процентов согласованы, состоится 11 декабря в Кардиффе.

Понадобится еще определенное время, чтобы завершить бюрократические процедуры по получению необходимых разрешений. В ходе обсуждения ранее также рассматривались даты 28 ноября и 4 декабря", - написал Рафаэль в сети X.

Ранее промоутер Джошуа отверг возможность проведения боя с Фьюри в США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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