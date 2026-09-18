Ярмолюк проводит 100-й матч в АПЛ за Брентфорд

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк достиг юбилейной отметки в матче 5-го тура АПЛ против Челси.

21-летний хавбек вышел в стартовом составе Брентфорда и проводит 100-й матч в Премьер-лиге.

Все свои игры в английском чемпионате Ярмолюк сыграл именно за лондонский клуб.

💯 A century of Premier League appearances for Yehor Yarmoliuk 🇺🇦✨ pic.twitter.com/WJGcR6X5v5 — Brentford FC (@BrentfordFC) September 18, 2026

Ранее Брентфорд отмечал прогресс украинца и его важную роль в команде.

В сезоне-2025/26 Ярмолюк стал регулярно выходить в стартовом составе и продлил контракт с клубом до 2031 года.

Напомним, Барселона отказалась от выгодной сделки из-за своего бывшего игрока.

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