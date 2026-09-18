Итаума рухнул в рейтинге IBF после первого поражения в карьере – кто поднялся?

Международная боксерская федерация (IBF) обновила рейтинг супертяжелого веса после августовского чемпионского боя между Филипом Хрговичем и Мозесом Итаумой.

Главным изменением стало падение британца Мозеса Итаумы. До поединка с Хрговичем он не знал поражений на профессиональном ринге, однако 29 августа уступил хорвату техническим нокаутом в девятом раунде. В результате Итаума опустился с третьего на седьмое место рейтинга.

Хргович благодаря победе завоевал вакантный титул IBF и теперь является чемпионом мира по версии организации.

Первую строчку среди претендентов сохранил Фрэнк Санчес. Кубинец в мае неожиданно победил американца Ричарда Торреса. Второе место в обновленном рейтинге остается вакантным.

Энтони Джошуа поднялся с пятой позиции на третью, Баходир Джалолов – с шестой на четвертую. Тайсон Фьюри занимает пятое место, а Деонтей Уайлдер расположился на шестой строчке.

Олександр Усик в обновленном рейтинге IBF отсутствует. Украинец ранее освободил титулы WBA, WBC и IBF, после чего организация начала формировать новую иерархию в супертяжелом дивизионе.

Напомним, Боксер Усика стартовал на Евро-2026: Зименко вышел в 1/8 финала.

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