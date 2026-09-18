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Українка выступит на престижном турнире Athlos в Лондоне

Украинская легкоатлетка Ирина Будзинская примет участие в женском турнире. Спортсменка выступит в прыжках в длину.
Сегодня, 17:05       Автор: Сергей Носенко
Ирина Будзинская / Getty Images
Ирина Будзинская / Getty Images

Среди ее соперниц — чемпионка мира-2025 в помещении Клер Брайант, победительница Бриллиантовой лиги Моне Николс.

Также сорерницами будут чемпионка мира-2026 в помещении Агате де Соуза и бронзовая призерка Евро-2026 Гилари Кпача.

Прямая трансляция состоится 18 сентября в 21:00 по Киеву на платформах «Суспільне Спорт» и телеканалах «Суспільного».

Народним, Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2026 года

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Легка атлетика

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