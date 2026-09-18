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Полесье минимально обыграло Кривбасс и сохранило лидерство в УПЛ

Полесье одержало победу над Кривбассом в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги. Единственный гол в поединке житомирская команда забила уже в дебюте встречи.
Сегодня, 17:59       Автор: Сергей Носенко
ФК Полесье
ФК Полесье

Начало матча пришлось отложить из-за воздушной тревоги в Житомире. После отбоя команды смогли продолжить игру.

Полесье открыло счет на 6-й минуте. Нави нарушил правила против Федора в собственной штрафной, и арбитр указал на 11-метровую отметку. Краснопир уверенно реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

После забитого мяча житомиряне продолжили атаковать и регулярно создавали моменты у ворот Кривбасса. Краснопир мог оформить дубль еще до перерыва, однако после удара с разворота мяч попал в перекладину.

Во втором тайме картина игры существенно не изменилась. Полесье продолжало контролировать ситуацию и искать возможность увеличить преимущество. Андраде после передачи Краснопира обыграл защитника, но пробил мимо дальней штанги.

На 86-й минуте хозяева снова были близки ко второму голу. Гайдучик нанес удар из-за пределов штрафной, однако мяч угодил в штангу.

В итоге Полесье удержало минимальное преимущество и набрало 18 очков, сохранив первое место в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс с 7 баллами занимает 11-ю позицию.

Протокол матча

УПЛ, 7-й тур

Полесье – Кривбасс – 1:0

Гол: Краснопир, 6 (пен.)

Напомним, Черноморец упустил победу над Оболонью на последних секундах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Полесье ФК Кривбасс

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