Заря - Динамо: как букмекеры оценивают шансы команд?

В субботу, 19 сентября, луганская Заря в Киеве в условно домашнем матче встретится с Динамо.

В таблице команды разделяют всего два очка, но по результатам в чемпионате разница ощутимо больше. Заря играет очень нестабильно, как, в целом, и киевляне, но Костюка будто бы удалось несколько наладить ситуацию.

• 19.09, 15:30 | Заря - Динамо

Эксперты BETKING считают киевский клуб абсолютным фаворитом матча, давая коэффициент на их победу 1.69, а на успех Зари - 5.15. Даже ничья считается более вероятным исходом, чем победа луганчан - 4.10.

При этом победа вряд ли дастся Динамо легко, в последних 11 матчах из 16 с участием киевлян забивали обе команды. На линии дают коэффициент на то, что обе забьют - 1.73, а на то, что отличиться лишь одна из команд - 2.05.

Также можно присмотреться к авторам гола. В составе Динамо особенно выделяются Матвей Пономаренко - лучший бомбардир команды и идущий за рекордом. Андрей Ярмоленко. Коэффициенты на их гол - 2.10 и 2.25 соответственно.

В составе же Зари наиболее вероятными авторами гола считаются Федор Задорожный - 3.33 и Филипп Будковский - 3.50.

Также матчи Зари с лидерами чемпионата часто сопровождаются большим количеством голов. Потому на тотал больше 2.5 предалагется коэффициент 1.72, а на тотал меньше 2.5 - 2.10.

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