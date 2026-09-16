Известен состав сборной Украины на осень: кто поедет на игры с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией
Тренерский штаб национальной сборной Украины объявил список игроков, вызванных на ближайшие матчи Лиги наций сезона 2026/27.
Расписание матчей:
- 25.09.26 — Венгрия – Украина
- 28.09.26 — Грузия – Украина
- 02.10.26 — Украина – Северная Ирландия
- 05.10.26 — Украина – Венгрия
Вратари:
Анатолий Трубин, Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык
Защитники:
Илья Забарный, Николай Матвиенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Александр Драмбаев, Виталий Миколенко, Илья Крупский, Богдан Михайличенко
Полузащитники:
Олег Очеретько, Владимир Бражко, Егор Назарина, Александр Андриевский, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Иван Варфоломеев
Атакующие игроки:
Максим Хлань, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Андрей Ярмоленко, Александр Назаренко, Матвей Пономаренко, Артем Степанов, Данило Сикан, Владислав Ванат, Роман Яремчук, Артем Довбик
Резерв:
Александр Романчук, Александр Пихальонок, Роман Вантух, Дмитрий Крыськив, Александр Караваев, Артем Бондаренко, Владислав Велетень, Игорь Краснопир, Артем Шабанов, Геннадий Синчук
Кстати, Ярмоленко признали лучшим игроком шестого тура УПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!