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Известен состав сборной Украины на осень: кто поедет на игры с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией

Опубликован список вызванных игроков сборной Украины на матчи Лиги наций 2026/27
Сегодня, 17:40       Автор: Сергей Носенко
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Тренерский штаб национальной сборной Украины объявил список игроков, вызванных на ближайшие матчи Лиги наций сезона 2026/27.

Расписание матчей:

  • 25.09.26 — Венгрия – Украина
  • 28.09.26 — Грузия – Украина
  • 02.10.26 — Украина – Северная Ирландия
  • 05.10.26 — Украина – Венгрия

Вратари:
Анатолий Трубин, Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык

Защитники:
Илья Забарный, Николай Матвиенко, Тарас Михавко, Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Александр Драмбаев, Виталий Миколенко, Илья Крупский, Богдан Михайличенко

Полузащитники:
Олег Очеретько, Владимир Бражко, Егор Назарина, Александр Андриевский, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Иван Варфоломеев

Атакующие игроки:
Максим Хлань, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Андрей Ярмоленко, Александр Назаренко, Матвей Пономаренко, Артем Степанов, Данило Сикан, Владислав Ванат, Роман Яремчук, Артем Довбик

Резерв:
Александр Романчук, Александр Пихальонок, Роман Вантух, Дмитрий Крыськив, Александр Караваев, Артем Бондаренко, Владислав Велетень, Игорь Краснопир, Артем Шабанов, Геннадий Синчук

Кстати, Ярмоленко признали лучшим игроком шестого тура УПЛ.

 

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